Ontvoerde Duitse priester na jaar vrijgelaten in Mali

Een Duitse priester die een jaar geleden in Mali werd ontvoerd is vrijgelaten. Medewerkers van zijn geloofsgemeenschap melden dat aan het Britse persbureau Reuters. Een anonieme regeringsbron bevestigt het nieuws tegen het Franse AFP maar geeft geen verdere details.

Hans-Joachim Lohre verdween november 2022 uit zijn woning in de hoofdstad Bamako. Hij bleef onvindbaar nadat hij niet was komen opdagen voor een mis; zijn auto was achtergebleven en zijn telefoon stond uit.

Lohre werkte al 30 jaar in het land als missionaris voor de Witte Paters. Zo gaf hij les aan het Instituut voor Christelijk-Islamitisch Onderwijs, waar toenadering tussen de twee geloven het uitgangspunt is.

Veel onduidelijkheid

Het is nooit duidelijk geworden wie er achter de ontvoering van Lohre zat. Ontvoeringen komen vaker voor in Mali, maar zijn uitzonderlijk in de hoofdstad. Het land wordt al lange tijd geplaagd door sociale onrust door Toearegstrijders en moslimterroristen gelieerd aan al-Qaida.

Lohre zei eens dat hij zich bewust was van het gevaar. "Je weet niet wanneer of waar het zal gebeuren, maar witte Europeanen zijn een makkelijk doelwit. Er is ons verteld dat de jihadisten ons in de gaten houden."

Ook nu blijven er vragen. Een regeringswoordvoerder kan geen details geven over wie Lohre had ontvoerd, waarom en hoe hij weer is vrijgekomen. Er is alleen bekendgemaakt dat Lohre per vliegtuig op weg is naar zijn geboorteland.