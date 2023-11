President Sierra Leone: meeste leiders van groep die kazerne aanviel opgepakt

Volgens de president van Sierra Leone zijn de meeste leiders opgepakt van de gewapende groep die eerder vandaag een legerkazerne aanviel in de hoofdstad Freetown. De groep zou ook meerdere gevangenissen hebben aangevallen en gevangenen hebben bevrijd. Na de aanval op de kazerne kondigde president Bio een avondklok af.

"Wij zullen ervoor zorgen dat de daders verantwoordelijk worden gehouden", zei Bio op de nationale televisie over de opgepakte leiders. Hij voegde eraan toe dat er veiligheidsoperaties en een onderzoek gaande zijn.

Eerder zei de regering dat veiligheidstroepen 'opstandige militairen' hadden afgeweerd, die op zondagochtend probeerden in te breken in een militaire kazerne in Freetown. Hij beweerde al snel dat de aanvallers waren verdreven naar de buitenwijken van de hoofdstad en dat de rust was teruggekeerd, maar volgens de BBC werden er daarna nog gevangenissen aangevallen.

Gespannen

Sinds president Bio afgelopen juni werd herkozen, is de politieke situatie in het land gespannen. Volgens onafhankelijke waarnemers was er sprake van intimidatie van mensen die niet op de zittende president zouden stemmen en was er een gebrek aan transparantie bij het tellen van de stemmen.

De grootste oppositiepartij, All People's Congress (APC), had twijfels bij de uitslag en weigerde lang om ook maar iets met de regering te maken te hebben.

Sinds augustus vorig jaar zijn er meerdere coups geweest in West-Afrika. Mali, Burkina Faso, Niger en Guinee, dat een grens deelt met Sierra Leone, staan nu onder militair bewind. Twee maanden na de verkiezingen arresteerde de politie in Sierra Leone een aantal militairen die volgens de regering een coup aan het voorbereiden waren.