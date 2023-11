Dumfries en De Vrij slaan met Inter aanval Juventus af in teleurstellende topper

Internazionale heeft voor de derde keer dit seizoen punten verloren in de Serie A. In een teleurstellende topper in Turijn tegen nummer twee Juventus kwam de koploper niet verder dan 1-1.

Rode vlekken

De Derby d'Italia stond in het teken van de jaarlijkse campagne tegen huiselijk geweld en dus kwamen de spelers met rode vlekken (symbool voor de wond die het gevolg kan zijn van huiselijk geweld) op de wangen het veld op.

In de boeiende eerste helft had Inter het betere van het spel, maar Juventus scoorde via een bekeken schot van Dusan Vlahovic.

Voor de Servische spits was het zijn eerste treffer in ruim twee maanden. Inter was niet onder de indruk en repareerde via Lautaro Martínez al binnen vijf minuten de schade (1-1).