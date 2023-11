Beth is back: vrolijke gezichten in huize-Miedema voor Nations League-kraker

Het laatste jaar stond voor Oranje-international Vivianne Miedema en haar Engelse levenspartner Beth Mead in het teken van revalidatie van een zware knieblessure. Beiden misten daardoor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, maar inmiddels hebben ze hun rentree gemaakt op de internationale velden. Vandaag maakte Mead bij Arsenal, waar een andere Oranje-international - Victoria Pelova - naast haar in de basis begon en Miedema in de tweede helft mocht invallen, twee doelpunten in het duel met West Ham United. Haar eerste goals sinds haar terugkeer. Mead werd zo de tweede speelster die de kaap van 100 competitietreffers wist te slechten in de Women's Super League. De andere? Vivianne Miedema.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op 4 december staan Miedema en Mead tegenover elkaar op Wembley. De bondscoach van de Engelsen, Sarina Wiegman, riep Mead eerder deze week op voor het Engelse team. Snoeijs wint duel met Van Domselaar Aanvalster Katja Snoeijs zal zich komende week ook met een glimlach melden in Zeist, waar Oranje zich voorbereidt op de beslissende Nations League-duels met Engeland (1 december) en België (5 december). Zondagavond won ze met Everton het competitieduel met Aston Villa, van Oranje-keepster Daphne van Domselaar. Op Villa Park werd het 2-1 voor Everton.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Al na vier minuten stond Snoeijs oog in oog met Van Domselaar, maar toen kwam de keepster nog als winnares uit de strijd. Kort voor rust duwde Van Domselaar opnieuw een schot van Snoeijs over de lat. Na rust was Van Domselaar kansloos op een voorzet die in eigen doel werd gewerkt. Aston Villa maakte nog wel gelijk, maar een strafschop besliste de wedstrijd in Evertons voordeel.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Door de overwinning klimt Everton over Aston Villa naar de achtste plaats in hoogste Engelse competitie. Chelsea - met Aniek Nouwen als invalster - won met 5-2 van Leicester City en gaat aan kop in de Super League. Arsenal en Manchester City zijn op drie punten de naaste achtervolgers. Jill Roord had met een treffer een aandeel in de 6-0 zege van City op Tottenham Hotspur. Shanice van de Sanden maakte een van de vier treffers van Liverpool tegen Brighton & Hove Albion (4-0). Van de Donk scoort, assist Kalma In Frankrijk was won Paris Saint-Germain met Lieke Martens en Jackie Groenen in de basis met 4-1 van Montpellier. Geen van beide Oranje-speelsters kwam tot scoren. Dat lukte Daniëlle van de Donk wel. Op bezoek bij Guingamp maakte ze voor rust de 3-0 van Olympique Lyonnais, waar ook Damaris Egurrola in de basis stond. Uiteindelijk eindigde het duel in 5-1. Voor koploper Lyon is het de negende zege in negen duels.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies