Beachduo Boermans/De Groot pakt prestigieus brons in Brazilië

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn in het Braziliaanse João Pessa als derde geëindigd bij het laatste Elite 16-toernooi van dit seizoen. Het duo was in de strijd om het brons met 21-15, 21-19 te sterk voor het als elfde geplaatste Braziliaanse tweetal George/André.

De 28-jarige Boermans en de vijf jaar jongere De Groot, als achtste geplaatst in Brazilië, overtroffen met die derde plaats hun beste resultaat dit jaar op een Elite 16-toernooi, de hoogste categorie in de Pro Tour. In maart werd het koppel vierde in het Mexicaanse Tepic.

Het Oranjetweetal legde het in de halve eindstrijd af tegen het als vijfde geplaatste Italiaanse duo Samuele Cottafava/Paolo Nicolai.

Overige Nederlanders

Alexander Brouwer en Robert Brouwer deden ook mee in Brazilië. Zij strandden door een 2-1 nederlaag (21-18, 13-21, 15-12) tegen de Brazilianen Arthur en Adrielson in de tweede ronde. Bij de vrouwen verloor het duo Katja Stam/Raïsa Schoon in de kwartfinales van de latere winnaars Ana Patrícia/Duda.