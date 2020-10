Bossche sportbestuurder Almering: 'Erken dat tophockey topsport is'

"Zeg niet dat tophockey in de sector amateursport wordt geplaatst. Dat is niet waar", zegt Rob Almering. De voorzitter van de hockeyclub HC Den Bosch doet een beroep op de politiek en pleit voor een gelijke behandeling met het profvoetbal.

Almering heeft twee petten op, want eerder dit jaar werd hij aangesteld als algemeen directeur van FC Den Bosch. Juist, de voetbalclub uit de eerste divisie, die ondanks de nieuwe coronamaatregelen mag blijven spelen.

Uiteraard is Almering content met de uitzonderingspositie van FC Den Bosch, maar het stilleggen van het tophockey stuit hem tegen de borst. "Erken dat tophockey topsport is. Dat daarvoor net als in het voetbal bepaalde regels gelden, is prima. Dan zullen we ernaar moeten kijken."

Kritiek van Welten

Woensdag bekritiseerde Den Bosch-speelster en Oranje-international Lidewij Welten de beslissing om het voetbal door te laten gaan en het hockey stil te leggen. "Dit is meten met twee maten."

Intussen heeft sportkoepel NOC*NSF middels een brief een beroep gedaan op minister Tamara van Ark om de topcompetities in onder meer het hockey, volleybal en basketbal alsnog door te laten gaan.