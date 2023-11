Nationale Opera en Ballet trekt 5000 bezoekers met kostuumverkoop

Nationale Opera & Ballet in Amsterdam deed dit weekend 10.000 kostuums in de verkoop. 5000 liefhebbers hadden een kaartje bemachtigd om in het decoratelier de gedragen operakostuums bekijken. Uiteindelijk zijn er volgens de organisatie 9500 kostuums verkocht.

Stijn Schoonderwoerd is directeur van Nationale Opera & Ballet. "De website lag plat toen de kaartjes in de verkoop gingen, in no-time waren ze uitverkocht. Normaal maken we in het decoratelier onze decors en schilderen we onze achterdoeken."

Digitaliseren van kostuumopslag

Met de opbrengst wil het opera- en balletgezelschap een digitaliseringsprogramma financieren. Onder meer krijgen kostuums dan een barcode, zodat die altijd snel te traceren zijn.

"Ik ga in februari mijn proefschrift verdedigen en ik ben op zoek naar iets wat one of a kind is", zegt een bezoeker. Ook waren er kostuumliefhebbers uit het buitenland. "Ik heb vier uur gereden om hier te zijn," zegt een bezoeker uit Gent. Ze wil een aantal "cupcake-kostuums scoren". Later op de dag loopt ze met twee grote dozen het decoratelier uit. "Het is gelukt, twee cupcakes!" zegt ze met een glimlach.

"Het blijft bijzonder dat mensen bij zo'n event van alles aantrekken", zegt Robby Duiveman, kostuumontwerper, "en dan gedeeltelijk of compleet verkleed in deze creaties verder shoppen."

Naast kostuums werden er hoeden, schoenen en overgebleven stoffen verkocht. De items zijn afkomstig uit bijna zeventig producties van De Nationale Opera, zoals Marco Polo en Le nozze di Figaro. De meeste prijzen varieerden van 1 tot 450 euro, maar er was ook een jurk van 1250 euro bij. Het pronkstuk was een roze jurk van vier meter lang uit een voorstelling over de Franse koningin Marie Antoinette.

"Het liefst verkoop ik niets"

De verkoop van handgemaakte stukken doet altijd pijn, zegt Duiveman. Hij was tot afgelopen zomer 23 jaar lang directeur kostuums, kap en grime bij Nationale Opera & Ballet. "Het liefst verkoop ik niets. Vooral omdat de kostuums door ons zijn gemaakt in een creatief proces. Maar ik vind het wel fijn om te zien dat mensen hier blij van worden en kostuums een tweede leven krijgen."

Directeur Schoonderwoerd: "Veel mensen vinden het bijzonder dat ze iets aan hebben dat is gedragen op het podium." Naast verfijnd handwerk werd er ook gedragen kleding verkocht van de HEMA. Zo zegt de directeur over het T-shirt van een soldatenpak: "Zo'n T-shirt hoeven we niet op maat te laten maken." Wel naaiden ze de naam van de koorzanger en de productie waar die werd gedragen in het shirt. "En dat maakt het shirt wel weer bijzonder, zegt de directeur over het soldatenpak dat voor 10 euro te koop stond.

In 2018 organiseerde Nationale Opera de vorige kostuumverkoop. Toen stonden er lange rijen bij het muziektheater in Amsterdam en werden er 4000 oude kostuums verkocht.