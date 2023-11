Superieure Sinner bezorgt Italië tweede Davis Cup na winst op Australië

De Italiaanse tennissers hebben voor de tweede keer de Davis Cup veroverd. In de finale in Málaga won Italië met 2-0 van 28-voudig winnaar Australië, dat vorig jaar verliezend finalist was tegen Canada.

In 1976 bezorgden Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci en Antonio Zugarelli Italië de Davis Cup door in Chili van Chili te winnen. 47 jaar en vier verloren finales later traden Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego en Simone Bolelli in hun voetsporen.