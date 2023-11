Utrecht verrast op Kasteel Sparta, dat tweede thuisnederlaag op rij lijdt

Beide teams begonnen de wedstrijd in de wetenschap dat Utrecht in onderlinge ontmoetingen in de eredivisie al jarenlang een positieve balans koestert. In de voorgaande vijftien wedstrijden bleven de Domstedelingen ongeslagen. Voor de laatste overwinning van Sparta op Utrecht in de eredivisie moeten we terug naar 19 oktober 2008: 1-0.

Utrecht won na die nederlaag in 2008 liefst zeven van zijn volgende acht uitwedstrijden bij Sparta in alle competities, met als uitzondering een 0-0 gelijkspel in de eredivisie in mei 2021. Aan het einde van vorig seizoen speelden Sparta en Utrecht een tweeluik tegen elkaar in de Europese play-offs, na strafschoppen gewonnen door Sparta.

Seuntjens wijst Utrecht de weg

Gesteund door de statistieken had Utrecht het betere van het spel. Routinier Mats Seuntjens wees Utrecht de weg. Na een passje van Marouan Azarkan zette Hidde ter Avest voor en schoot Seuntjens zijn eerste eredivisiegoal voor Utrecht binnen.