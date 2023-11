Ieren zamelen 3,5 ton in voor Braziliaanse held na anti-immigratierellen

Donderdagavond was Dublin nog het toneel van anti-immigratierellen, na een steekpartij waarbij een vrouw en een kind ernstig gewond raakten. Toen bleek dat juist een Braziliaanse immigrant erger had voorkomen, kwam er voor hem een inzamelingsactie: Buy Caio Benicio a pint. Er is al meer dan drie ton bijeengebracht.

Of de steekpartij van donderdag het werk van een immigrant was, staat nog altijd niet vast. De politie heeft de identiteit van de verdachte niet bekendgemaakt; volgens de BBC heeft hij in ieder geval de Ierse nationaliteit.

Voor veel rechtsextremistische Ieren waren berichten over zijn afkomst op sociale media voldoende om de straat op te gaan. Dat leidde tot rellen en plunderingen, waarbij tientallen mensen werden gearresteerd. De onrust schokte veel Ieren, die migranten juist als waardevolle arbeidskrachten zien. Een op de vijf inwoners van Ierland is in het buitenland geboren.

'Puur instinctief'

Een van hen is Caio Benicio (43), die sinds een jaar in Ierland woont en als maaltijdbezorger werkt. Hij probeert genoeg geld te verdienen om zijn vrouw en kinderen uit Brazilië te laten overkomen.

Benicio reed donderdag met zijn Deliveroo-brommer over Parnell Square in Dublin, toen hij zag hoe een vrouw en een aantal kinderen werden aangevallen toen ze uit een school kwamen. Het leek een vechtpartij, maar het bleek een steekpartij.

De Braziliaan stopte, sprong van zijn brommer en nam zijn helm af. Daarmee sloeg hij op de aanvaller in. "Het was puur instinctief", vertelde Benicio tegen de Ierse omroep RTE. "Hem zo hard mogelijk op zijn hoofd slaan. En hij viel op de grond."

Prijs van een biertje

Veel Ieren hebben Benicio nu in hun hart gesloten, met het anti-immigratiegeweld van afgelopen donderdag in hun achterhoofd. "Ontzettend bedankt, Caio", schrijft een van de mensen die heeft gedoneerd aan de crowdfunding. "Je bent een echte held, ik ben blij dat je in Ierland bent komen wonen."

De titel van de crowdfundingsactie is Buy Caio Benicio a pint, koop een biertje voor hem. Dat is een uitdrukking die Ieren gebruiken als ze iemand een hart onder de riem willen steken. Veel deelnemers aan de actie nemen dat vrij letterlijk: ze doneren 5 of 6 euro, de prijs van een pint in de pub.

Met een opbrengst van ruim 3,5 ton is de crowdfunding voor Benicio nog succesvoller dan de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de steekpartij. Die teller staat op 240.000 euro.