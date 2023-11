Real terug aan kop dankzij onstuitbare Rodrygo, Ramos vervalt in oude fout

Eigenlijk zou hij niet eens spelen na de enerverende avonturen met zijn thuisland Brazilië tegen Argentinië afgelopen week. Vanwege een heersend maagvirusje bij vervanger Brahim Díaz deed Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti op het laatste moment toch een beroep op Rodrygo in het duel met laagvlieger Cádiz. Daar kreeg de ervaren coach geen spijt van. De 22-jarige Braziliaanse dribbelaar was met twee doelpunten en een assist de absolute smaakmaker bij de nieuwe lijstaanvoerder in La Liga, dat met 3-0 won in Cádiz. Maandagavond kan Girona - met Daley Blind - die koppositie heroveren in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club.

Foto: a0d6dbd7-7559-3193-aae8-1fdeb5b99cc1 - NOS

Binnen vijftien minuten opende Rodrygo de score voor Real met een wonderschone slalom en fraaie knal in de kruising. Real gaf daarna weinig weg en had op 2-0 moeten komen, toen Rodrygo alle spelers van Cádiz - inclusief doelman Conan Ledesma - passeerde en de bal voor de voeten van Joselu liet rollen. Joselu deed echter niets en zo rolde de bal tergend langzaam over de achterlijn. Dan maar zelf, zal Rodrygo gedacht hebben en na een handige passeeractie halverwege de tweede helft maakte hij de 2-0. Daarna stelde hij ook nog de van een schouderblessure teruggekeerde Jude Bellingham in staat om 3-0 te maken. Voor de Engelsman was het al zijn elfde competitietreffer. Ramos en Navas lopen rood aan bij Sevilla Drie dagen voor het cruciale Champions League-duel met PSV verloor Sevilla met 2-1 van Real Sociedad. In de slotfase kreeg de bij zijn jeugdliefde teruggekeerde Sergio Ramos een directe rode kaart na een spijkerharde tackle. Aanvoerder Jesus Navas volgde zijn ploeggenoot vlak daarna naar de kleedkamer: hij werd uit het veld gestuurd, omdat hij beledigende gebaren maakte richting de grensrechter.

Foto: c78becb9-5413-3c07-a3dd-6502074020b0 - AFP

Dat Sevilla, de nummer vijftien van La Liga, het lastig zou krijgen in San Sebastian tegen de nummer zes van Spanje was vooraf duidelijk. De opgave werd nog een flink stuk lastiger toen doelman Marko Dmitrovic binnen drie minuten een vrije trap van Ander Barrenetxea in eigen doel werkte. Halverwege de eerste helft verdubbelde Umar Sadiq, die in het seizoen 2017/2018 nog vijf eredivisietreffers maakte voor NAC Breda, de voorsprong van de Basken met een fenomenale poeier van een meter of dertig.

Foto: 68538fff-0f93-3c1b-8a73-c5bd46652e32 - AFP