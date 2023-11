Drie dagen voor kraker tegen PSV verliest Sevilla in Baskenland, rood Ramos én Navas

Drie dagen voor het cruciale Champions League-duel met PSV heeft Sevilla in de Spaanse competitie met 2-1 verloren van Real Sociedad. In de slotfase kreeg de bij zijn jeugdliefde teruggekeerde Sergio Ramos een directe rode kaart na een spijkerharde tackle.

Breda opgelet

Dat Sevilla, de nummer vijftien van La Liga, het lastig zou krijgen in San Sebastian tegen de nummer zes van Spanje was vooraf duidelijk. De opgave werd nog een flink stuk lastiger toen doelman Marko Dmitrovic binnen drie minuten een vrije trap van Ander Barrenetxea in eigen doel werkte.

Halverwege de eerste helft verdubbelde Umar Sadiq, die in het seizoen 2017/2018 nog vijf eredivisietreffers maakte voor NAC Breda, de voorsprong van de Basken met een fenomenale poeier van een meter of dertig.