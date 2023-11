Doden en stroomuitval door zware sneeuwval in Oost-Europa

Landen in Oost-Europa worden geteisterd door hevige sneeuwval en het uitvallen van de elektriciteit. In Moldavië kwam een 40-jarige man om het leven toen zijn auto van de weg gleed en tegen een boom botste. Mensen hebben het advies gekregen alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is.

In Roemenië werd in vier provincies code rood afgegeven. De Roemeense minister van Energie Burduja zei tegen persbureau AP dat meer dan 400 plaatsen kampen met stroomstoringen. Hulpdiensten zeggen dat in de getroffen provincies verschillende nationale en lokale wegen dicht zijn.

Ook in Bulgarije leidt het noodweer tot stroomuitval op grote schaal, vooral in het noordoosten. In verschillende delen van het land werd de noodtoestand afgekondigd. Bij ongelukken in het noodweer kwamen zeker twee mensen om het leven. Enkele tientallen mensen raakten gewond.

Automobilisten worstelen met de winterse omstandigheden: