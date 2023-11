Verstappen weemoedig na laatste race in droomauto: 'Kans op nog zo'n seizoen klein'

Max Verstappen is bepaald geen sentimenteel type. Maar de gedachte dat zijn tijd in de Formule 1-auto van zijn dromen erop zit, maakte hem toch wat weemoedig.

Want zijn haast perfecte seizoen zit er na een makkelijke zege in Abu Dhabi op. En dus gaat de RB19 op de schop en rolt die in maart 2024 als het nieuwe seizoen begint als de RB20 uit de Red Bull-garage.

En of die ook weer zo perfect bij Verstappen past, is nog maar de vraag. "De kans dat we nog een keer zo'n seizoen als dit draaien, is klein", zei de drievoudig wereldkampioen na zijn winst in Abu Dhabi. Bij ViaPlay kon je aan zijn gezicht zien dat hem dat wat deed.

Even knokken, daarna de zege

In Abu Dhabi boekte Verstappen een zege zoals hij er veel boekte de afgelopen maanden. Even knokken met Charles Leclerc (Ferrari) en daarna recht vooruit naar de overwinning.

"Dat duel in de eerste ronde was leuk", zei Verstappen. "Het was een verrassend move van Leclerc, maar ik wist dat hij vooral bezig was met de tweede plek in het WK voor teams."

Hieronder de eindstand in het WK: