Verkenner begint morgen met Wilders, Timmermans, Yesilgöz en Jetten

Verkenner Van Strien begint zijn onderzoek naar mogelijk regeringscoalities morgen met gesprekken met PVV-leider Wilders, GroenLinks-PvdA-leider Timmermans, VVD-leider Yesilgöz en D66-voorman Jetten. Wilders is morgen aan het eind van de ochtend als eerste aan de beurt.

De komende dagen spreekt de verkenner, die al ruim 12 jaar PVV-senator is, met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer om hun voorkeuren te inventariseren. De verwachting is dat Van Strien over ruim een week verslag uitbrengt aan de Kamer.

Van Strien werd dit weekend in een NRC-artikel in verband gebracht met fraude bij zijn voormalig werkgever. De beschuldigingen aan zijn adres zijn ongegrond, stelde hij in een persverklaring, waarin Van Strien ook zei gewoon aan de slag te gaan als verkenner. Een aantal politieke partijen liet desgevraagd aan de NOS weten daar geen bezwaar tegen te hebben.