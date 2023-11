Handbalsters Oranje verliezen uitzwaaiwedstrijd WK; Hongarije is te sterk

In de eerste helft nam Hongarije, volgende week ook deelnemer aan het WK in Denemarken, Zweden en Noorwegen, het initiatief. Het leverde een 19-16 voorsprong op voor de Hongaarsen bij rust.

Na de pauze kwam Oranje beter in de wedstrijd en was het Nikita van der Vliet die een kwartier voor tijd beide ploegen op gelijke hoogte bracht (25-25). Daarna ging het even gelijkop, maar bij een stand van 31-31 nam Hongarije langzaam afstand.

Donderdag eerste WK-duel Oranje

Het Nederlands team reist komende week af naar Denemarken, waar het donderdag zijn eerste groepswedstrijd op het WK speelt. Argentinië is om 18.00 uur de tegenstander.

Oranje, in 2019 wereldkampioen en bij het laatste WK negende, zit verder nog in de groep met Tsjechië en Congo-Brazzaville.