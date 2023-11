'Typische 0-0-wedstrijd' tussen NEC en Go Ahead eindigt na knotsgek slot in 1-1

Zo eindigde een 'typische 0-0' in Nijmegen in 1-1.

In de 89ste minuut sloeg Sylla Sow, de Nijmeegse supersub van Go Ahead Eagles, alsnog toe. Na een onderbreking, vanwege het op het veld werpen van bekertjes, maakte NEC'er Mathias Ross echter nog 1-1.

NEC begint beter

NEC was voor rust de betere ploeg, maar veel uitgespeelde mogelijkheden leverde dat niet op. Magnus Mattsson miste wel een dot van een kans en scoorde later wel, maar werd teruggefloten. Koki Ogawa wilde heel graag een strafschop en de Japanner had een punt, maar kreeg niet waar hij dacht recht op te hebben.

Na rust nam Go Ahead het initiatief over, maar al snel was het niveau weer beneden peil. In de slotfase dacht NEC alsnog op voorsprong te komen, maar al snel was duidelijk dat Ogawa buitenspel stond toen hij het schot van Bart van Rooij van richting veranderde.

Knotsgekke slotfase

Een doelpunt leek teveel gevraagd deze middag, tot supersub Sow in de 89ste minuut alsnog de bezoekers op 1-0 schoot.