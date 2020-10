UCI legt verzoek wielerploeg EF om Giro na zondag stop te zetten naast zich neer

De Amerikaanse wielerploeg EF Education First heeft de internationale wielerunie UCI en de Italiaanse organisatie van de Giro d'Italia gevraagd om de ronde na zondag, op de tweede rustdag, te beëindigen. De UCI heeft dat verzoek naast zich neer gelegd.

EF is van mening dat de bubbel van de renners in gevaar is sinds de positieve coronatests op de eerste rustdag. Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, en Michael Matthews (Sunweb) werden positief getest op het coronavirus. Daarnaast bleken ook vier stafleden van Mitchelton-Scott besmet te zijn. Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott besloten daarop om de gehele ploeg terug te trekken uit de Ronde van Italië.

'Chaotisch einde'

Vandaag kwam daar nog eens het nieuws bij dat zeventien motoragenten uit de Giro voor e-bikers positief zijn bevonden. "We kunnen er vanuit gaan dat er meer positieve tests zullen volgen. Het is beter om er op een duidelijke manier een punt achter te zetten, anders krijgen we een chaotisch einde met allerlei ploegen die zich gaan terugtrekken", schreef EF in de brief.

De UCI heeft het verzoek van de ploeg naast zich neergelegd. "We beseffen dat het een uitdaging is om het wielerseizoen op een goede manier te beëindigen, maar we kunnen dit alleen maar doen als we gezamenlijk optrekken en samenwerken."

EF-ploegbaas Jonathan Vaughters voegde later via Twitter nog toe dat hij met de brief niet dreigt om uit de Giro te vertrekken.