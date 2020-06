Gamers halen 9000 euro op voor Airborne Museum in Oosterbeek

Gamecommunity Easy Company en de ontwikkelaars van de online oorlogsspellen Hell Let Loose en Post Scriptum hebben een crowdfundingactie opgezet om het museum te helpen. Inmiddels is er al meer dan 9000 euro opgehaald.

Het gaat niet goed met het Airborne Museum in Oosterbeek. Het museum zou na maanden verbouwen de deuren weer openen op 13 maart, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Nu het museum weer een paar weken open is en het financieel moeilijk heeft, komt er hulp uit onverwachte hoek: de gamewereld.

Op de 'kaart' waarop de gamers tijdens de marathon een veldslag naspeelden, waren drie objecten uit de permanente collectie van het museum te zien. Een speler kon op die objecten staan en dan gaf de conservator uitleg. "Het was wel moeilijk hoor, want achter je zijn 80 gamers een kleine oorlog aan het uitvechten, dat leidt best wel af."

De gamers reageerden enthousiast, aldus Brentjens. "Bijna meteen was er al 2000 euro opgehaald en dat was ons doel! We stelden het doel vervolgens omhoog bij naar 5000 euro, maar nu zitten we al op meer dan 9000 euro."

Een tijdje geleden namen gamers met een passie voor militaire geschiedenis contact op met het museum, zegt conservator van het museum Jory Brentjens. "Ze hadden gehoord dat het slecht met het museum ging en wilden een bijdrage leveren." Die bijdrage werd een evenement dat afgelopen zaterdag plaatsvond: 24 uur lang werd een gamemarathon via streamingplatform Twitch uitgezonden. Tijdens de marathon was Brentjens aanwezig om bijzondere collectiestukken uit het Airborne Museum toe te lichten.

Het is een aanzienlijk bedrag en heel fijn dat we hierdoor misschien wel het museum en deze geschiedenis kunnen behouden.

Een van de objecten blijft vereeuwigd in het spel: een stuk behang, dat in een woning aan de Pieterbergseweg in Oosterbeek hing. Op dat behang hield sluipschutter Anthony Crane tijdens de Slag om Arnhem bij hoeveel mensen hij had neergeschoten. "Het hele huis is nagemaakt op basis van foto's, inclusief de inscripties op het behang, en zal nu altijd in het spel te zien blijven", vertelt Brentjens enthousiast.

De crowdfundingactie zal de komende dagen nog online blijven. Wat het museum met het opgehaalde bedrag gaat doen, is nog niet duidelijk. "We moeten eerst even in rustiger vaarwater komen. We kunnen de gevolgen van de coronacrisis nog niet overzien. Maar het is een aanzienlijk bedrag en heel fijn dat we hierdoor misschien wel het museum en deze geschiedenis kunnen behouden."