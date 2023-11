AZ heeft geen kind aan Volendam, maar vergeet score verder uit te breiden

AZ heeft de kater van het 1-0 verlies bij Feyenoord van twee weken gelden weggespoeld door Volendam in Alkmaar van de mat te spelen. In het AFAS-stadion werd het slechts 3-0 voor de ploeg van trainer Pascal Jansen, die de score veel verder had kunnen doen oplopen. Door de zege klimt AZ over FC Twente heen naar de derde plek in de eredivisie.

AZ trok direct ten aanval en stond al snel op 1-0. Vangelis Pavlidis ontfutselde Damon Mirani de bal, waarna Ruben van Bommel prachtig van ver raak knalde. AZ stapelde daarna kans op kans, maar was slordig in de afwerking. Zo schoot Ernest Poku van dichtbij over.