Ook Rotterdam klopt het roemruchte Amsterdam, dat voor degradatie moet vrezen

Voor coach Taco van den Honert is mogelijke degradatie nog geen thema: "Zeg nooit nooit, maar ik ben er nog niet bang voor. We moeten hard aan de bak na de winterstop, dat weten we. Er zijn nog genoeg wedstrijden om het tij te keren."

De hockeyers van Rotterdam hebben Amsterdam in eigen huis met 4-2 verslagen. Hoewel de stand anders doet vermoeden, deden de Amsterdammers - die voorlaatste staan - niet onder voor de thuisploeg, die vijfde is.

Wat Rotterdam vorige week tegen Schaerweijde de hele wedstrijd niet lukte - scoren - lukte tegen Amsterdam binnen vijf minuten: Joaquin Menini tikte de bal fraai in het net. Het was het eerste doelpunt van de Spaanse international dit seizoen.

Ook in het tweede kwart was de Spanjaard op stoom. Hij maakte zijn tweede goal na een slimme voorzet van Jeroen Hertzberger vanaf de achterlijn.

Ook bij de derde goal voor de Rotterdammers was Hertzberger betrokken door de bal hard voor te slaan, waarna Timme van der Heijden met een tip-in de stand op 3-0 bracht.

Kanteling

In het laatste kwart werkte Amsterdam eindelijk de nul van het scorebord. Na de vierde treffer voor Rotterdam van Dylan Lucieer sleepte Boris Burkhardt de bal uit een strafcorner snoeihard binnen. Even later was het weer Burkhardt die tot scoren kwam: 4-2.

Het gaf zijn team een sprankje hoop, al zaten er - met nog vijf minuten te gaan - niet nog meer goals in.