Hockeyers Rotterdam kloppen Amsterdam in doelpuntrijk duel

Wat Rotterdam vorige week tegen Schaerweijde de hele wedstrijd niet lukte - scoren - lukte nu binnen vijf minuten: Joaquin Menini tikte de bal fraai in het net. Het was het eerste doelpunt van de Spaanse international dit seizoen. Ook in het tweede kwart was de Spanjaard op stoom en maakte z'n tweede goal na een slimme voorzet van Jeroen Hertzberger vanaf de achterlijn.

Ook bij de derde goal voor de Rotterdammers was Hertzberger betrokken door de bal hard voor te slaan, waarna Timme van der Heijden met een tip-in de stand op 3-0 bracht.

Amsterdam kwam op dit punt in de wedstrijd nog niet tot scoren, maar zat er best goed in. Aanvallend was de ploeg van Taco van den Honert bij vlagen gevaarlijk en op watersnelle uitbraken van Rotterdam reageerde de verdediging meermaals alert. Net als een uitstekend keepende Joren Romijn die bij strafcorners de goal potdicht hield.

Kanteling

In het laatste kwart werkten de bezoekers eindelijk de nul van het scorebord. Na de vierde treffer voor Rotterdam van Dylan Lucieer sleepte Boris Burkhardt de bal uit een strafcorner snoeihard binnen, zo langs keeper en lijnstop. Even later was het weer Burkhardt die tot scoren kwam: 4-2.

Het gaf zijn team een sprankeltje hoop, al zaten er - met nog vijf minuten te gaan - niet nog meer goals in. De 21-voudig landskampioen heeft nu acht duels verloren en staat al weken in het rechterrijtje. Dat betekent dat ze alles uit de kast moeten halen om dit seizoen niet bij de laatste drie te eindigen.

Oranje-Rood gaat als koploper van de Tulp Hoofdklasse Heren de winterstop in. De Eindhovense ploeg won met 3-2 van Den Bosch, terwijl Pinoké voor de tweede keer op rij gelijkspeelde. Dat kost de landskampioen punten waar Oranje-Rood van profiteert.

Bij de vrouwen gaat Den Bosch als koploper de winterstop in.