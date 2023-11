Van Gerwen komt met de schrik vrij en plaatst zich voor halve finales in Minehead

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Players Championship Finals, al ging dat zeker niet van harte. In zijn kwartfinalepartij tegen de Engelsman Stephen Bunting vocht de Nederlandse darter zich terug van een 6-9 achterstand om vervolgens met 10-9 te winnen.

Van Gerwen begon sterk aan de partij in het Engelse Minehead en brak Bunting al snel om zo een 2-0 voorsprong te nemen. Daarna ging het lang gelijkop en gingen de twee met een 6-4 tussenstand in het voordeel van Van Gerwen de laatste pauze in.

Na de onderbreking was Van Gerwen het even kwijt en zag hij Bunting maar liefst vijf legs op rij pakken. Daarna zette Van Gerwen juist de turbo aan. Met een 13-darter, een 11-darter en een 12-darter kwam de Brabander weer op gelijke hoogte. In de beslissende leg maakte hij het vervolgens af met een fraaie 125-finish.

Later op de dag treft Van Gerwen de Duitser Gabriel Clemens. De andere halvefinalisten komen uit de partij tussen James Wade en Luke Humphries en die tussen Damon Heta en Ryan Joyce. De finale van het laatste grote toernooi voor het WK van volgende maand staat zondagavond op het programma.