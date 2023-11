Verstappen rondt in Abu Dhabi perfect seizoen af met negentiende zege dit jaar

Max Verstappen heeft zijn uiterst succesvolle Formule 1-seizoen in stijl afgesloten. In Abu Dhabi pakte hij zijn negentiende zege van het jaar. Achter Verstappen maakten Charles Leclerc (Ferrari) en George Russell (Mercedes) het podium compleet. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam op het Yas Marina Circuit als tweede over de finish, maar een tijdstraf deed hem terugvallen naar plek vier. Door de derde plek van Russell, de negende finishplaats van zijn teamgenoot Lewis Hamilton en een puntloos resultaat van Ferrari-rijder Carlos Sainz gaat Mercedes er met de tweede plek in het constructeurskampioenschap vandoor. Vettel voorbij Verstappen staat nu in totaal op 54 overwinningen in de Formule 1. Daarmee is hij Sebastian Vettel in de ranglijst aller tijden voorbij en de nummer drie achter recordhouder Hamilton (103 overwinningen) en Michael Schumacher (91 zeges). Met zijn negentiende zege scherpte Verstappen ook zijn record van meeste zeges in één seizoen verder aan. Bekijk hier de eindstand van het WK:

Verstappen kwam goed van zijn plek, maar in de eerste bocht zette Leclerc de aanval in. Verstappen sloeg die af, maar zag de Monegask in de eerste ronde tot twee keer toe naast zich verschijnen. De Nederlander bleef rustig en won het pittige gevecht, en een ronde later had hij al meer dan een seconde voorsprong. Oscar Piastri, Norris en Russell sloten aan bij Leclerc. Russell versus Piastri Russell probeerde meerdere malen voorbij te gaan aan Piastri, maar de Australiër pareerde alle aanvallen, waardoor Russell kostbare tijd verloor. Pas in ronde elf haalde de Engelsman Piastri in. Door een mislukte pitstop bij Norris ging Russell naar het virtuele podium op het moment dat de koplopers hun pitstop nog moesten maken.

Verstappen en Leclerc volgden met hun pitstop, waardoor Yuki Tsunoda aan de leiding kwam te liggen. Een mooi cadeautje voor de afzwaaiende AlphaTauri-teambaas Franz Tost, al moest de Japanner zijn bandenwissel natuurlijk nog doen. Ondertussen reed Hamilton zijn voorvleugel kapot op de bolide van Pierre Gasly. Halverwege de race was de tweede plek van Leclerc op dat moment niet genoeg voor Ferrari om de tweede plek in het constructeurskampioenschap over te nemen, omdat Russell (derde) en Hamilton (achtste) allebei terrein wonnen. Pérez haalde Piastri in, waardoor de Mexicaan de top-vijf binnenreed. Overtredingen Na 35 ronden begon de tweede fase van pitstops. Leclerc bleef Russell voor, maar de Engelsman zat veel dichter bij de Monegask dan voor de bandenwissels. Verstappen en Pérez reden langer door dan wie dan ook. Na de pitstops van de Red Bulls lag Pérez zesde, maar op nieuwere banden kon hij beginnen aan de jacht op het podium. Als eerste wilde hij Norris passeren, maar de rijders maakten contact. Een ronde later slaagde zijn inhaalpoging wel. Pérez kreeg echter een tijdstraf van vijf seconden vanwege een botsing met Norris. Verstappen reed onbedreigd naar de zege, waarmee hij zijn record van meeste overwinningen in een seizoen aanscherpte.