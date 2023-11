In Ierse modder verslaat Ronhaar alle Belgen, eerste veldritzege Brand

Foto: e3d20acd-5cc0-36c3-8b6b-5290f7b77ed2 - NOS

Van de echte toppers die in deze fase van het seizoen actief zijn, ontbraken Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar in Dublin. Daarom moest Ronhaar het voornamelijk opnemen tegen Belgen. Door te profiteren van inspanningen van Thibau Nys en Iserbyt bleef Ronhaar gedurende de zeven rondes over een zwaar parcours altijd voorin. Aan het begin van de vijfde ronde ging Ronhaar, naar voren gebracht door Baloise-Trek-ploeggenoot Nys, in de aanval. Hij reed lang vooruit, tot hij in de laatste ronde de verrassend sterke Sweeck in zijn kielzog kreeg. Sweeck plaatste een aanval, Ronhaar kwam nog net op tijd terug in het wiel om de Belg te verrassen. De 22-jarige Nederlander trok meteen de sprint aan en hield vol tot aan de streep. Door zijn tweede zege van het seizoen stijgt Ronhaar naar de tweede plaats in het klassement, achter Nys. Brand verrast zichzelf Bij de vrouwen liet Brand in de zware omstandigheden de concurrentie wel ruim achter zich, tot haar eigen verrassing. "Ik had niet verwacht al zo snel zo goed te zijn", bekende ze na afloop. "Ik hoopte tot de finale mee te kunnen strijden, dit is een heel toffe verrassing."

Foto: 9215c691-03c8-3007-a888-6f74e00543ec - NOS

Bij afwezigheid van wereldkampioen Fem van Empel en Nederlands kampioen Puck Pieterse rekende Brand in de Ierse modder af met Ceylin del Carmen Alvarado. De Britse Zoe Bäckstedt werd derde. Op zaterdag ging Brand de strijd nog aan met Van Empel en Pieterse, toen zij achter Van Empel tweede werd bij een veldrit in Kortrijk. Na een snelle oversteek richting de Ierse hoofdstad was Brand in de stromende regen goed bij de les. Samen met Alvarado en Inge van der Heijden zat zij goed van voren toen er in de eerste ronde gaten vielen. "Het was strijden voor een goede positie", sprak ze na afloop. Dat ging haar in de zware modder uitstekend af en vervolgens voerde Brand de druk op. Alvarado moest een gaatje laten, maar hield haar landgenoten in het zicht. Alvarado in het hek Alvarado knokte en ploegde door de Ierse modder, maar kon het gaatje met Brand niet dichten. De voorsprong gaf Brand energie, in woeste achtervolging kende Alvarado een klein moment van onoplettend.

Foto: 13bc512c-e35b-3042-9b23-c0be67e281b8 - NOS