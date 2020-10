Veroordeelde heeft relatie met vriendin slachtoffer: jeugd-tbs verlengd

De jeugd-tbs van een man die in 2016 werd veroordeeld voor het doden van de 18-jarige Sandra van Duijl, is met dertien maanden verlengd. Dat heeft de rechtbank Almelo bepaald. De dader, de inmiddels 25-jarige Thijs van Z., bleek vanuit de kliniek een relatie te zijn aangegaan met een vriendin van het slachtoffer en had daar niets over gezegd tegen zijn behandelaars.

Van Z. werd veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het wurgen van Van Duijl. De Enschedese werd in september 2015 om het leven gebracht en gedumpt op een afgelegen bosperceel.

Nadat bekend was geworden dat Van Z. vanuit de behandelkliniek een relatie had met iemand uit de kennissenkring van het slachtoffer, werd hij begin dit jaar overgeplaatst naar een andere inrichting. De verhouding zou ten koste gaan van de behandeling van Van Z., aldus het rapport van gedragsdeskundigen. Daarop besloot de rechtbank vandaag de jeugd-tbs te verlengen.

Opgelucht

Voor de vader van het slachtoffer is de relatie nieuw, zo laat hij aan RTV Oost weten. "In die zin dat we er vorige week pas voor het eerst geruchten over opvingen." Hij zegt opgelucht te zijn dat de straf is verlengd. "We zijn tevreden met dit vonnis, al kan die tbs voor ons nooit lang genoeg duren."

Van Z. en Van Duijl hadden destijds een heimelijke seksuele relatie. Hij wilde die beëindigen, maar zij wilde daar niet aan meewerken. Toen zij bleef weigeren om zijn gegevens uit haar mobieltje te wissen, ontstak Van Z. in woede. Hij nam Van Duijl mee naar een afgelegen bosperceel in, had seks met haar en wurgde haar.

Hoewel Van Z. tijdens het misdrijf volwassen was, werd hij veroordeeld volgens het strafrecht voor minderjarigen. Volgens deskundigen was hij zwakbegaafd en vertoonde hij het gedrag van een puber. Ook was hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Vorig jaar werd de jeugd-tbs van Van Z. met een jaar verlengd en mocht hij niet meer op verlof omdat hij bepaalde afspraken niet was nagekomen, zoals over het drinken van alcohol tijdens zijn behandeling.