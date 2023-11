Na lang wachten is de ontlading groot in Limburgse derby: Roda JC verslaat MVV

De Limburgse derby heeft drie punten opgeleverd voor Roda JC, dat nipt en vooral laat won van MVV (1-0). Bij de wedstrijd, waarin drie punten kunnen voelen als een kampioenschap, waren voor het eerst sinds 2020 ook weer MVV-supporters aanwezig bij in het Parkstad Limburg Stadion. Maar het thuisplubliek werd de grote winnaar door een laat doelpunt.

Uitpubliek was, door ongeregeldheden in verschillende edities van de derby, jarenlang niet welkom in zowel Kerkrade als Maasticht.

In deze editie zagen de supporters kansen over en weer en met name in de tweede helft een sterker Roda. Groot spektakel leverde het Limburgs onderonsje in de eerste negentig minuten echter niet op. In blessuretijd maakte Lennard Daneels dat in één klap goed.