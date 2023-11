NRC: verkenner Van Strien (PVV) in verband gebracht met fraudezaak

Verkenner Gom van Strien wordt in verband gebracht met fraude bij zijn voormalig werkgever, die aangifte tegen hem heeft gedaan, schrijft NRC op basis van documenten die krant in handen heeft. Van Strien zegt in een reactie tegen NRC dat hij de kwestie kent, maar hij bestrijdt de aantijgingen. PVV-leider Geert Wilders is door hem niet geïnformeerd, zegt hij.

"Als dit naar buiten komt, ga ik actie ondernemen tegen de universiteit want dan gaat het er alleen om om mijn naam te beschadigen", aldus Van Strien tegen NRC. Hij zegt nooit opheldering te hebben gekregen over de beschuldigingen.

Senator Van Strien gaat morgen aan de slag als verkenner. Hij moet de komende twee weken kijken welke mogelijkheden er zijn om een coalitie te vormen. Van Strien zit ruim 12 jaar voor de PVV in de Eerste Kamer. De NOS heeft de PVV om een reactie gevraagd, maar de partij heeft niet gereageerd.

Universiteit Utrecht

De fraudezaak speelt bij een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht, Utrecht Holdings. Dat bedrijf deed in maart aangifte van "onregelmatigheden waarbij drie (oud-)medewerkers betrokken zijn".

Volgens NRC, dat documenten in handen heeft, blijkt dat het daarbij onder meer gaat om Van Strien, die tot in 2009 bestuurder was van Utrecht Holdings. Dat bedrijf is het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Utrecht en richt bedrijven op om ontdekkingen van de universiteit op de markt te brengen.

Aandeelhouders

In een rapport van onderzoeksbureau Deloitte uit 2022 staat volgens de krant dat Van Strien en diens opvolger aandelen van bedrijven die zijn ontstaan uit de universiteit of het UMC in handen speelden van een extern bedrijf. Van dat bedrijf hadden hun echtgenotes ieder 32 procent van de aandelen in handen. De andere aandeelhouders waren een oud-buurman en vriend van Van Strien, en diens zus, schrijft NRC.

Naar aanleiding van het rapport van Deloitte deed Utrecht Holdings aangifte van oplichting en omkoping "in verband met aandelentransacties (...) in de periode 2006-2018". Op de website schrijft het bedrijf dat uit het onderzoek is gebleken dat de (oud)-medewerkers niet in het bedrijfsbelang hebben gehandeld. "Utrecht Holdings is hierdoor financieel benadeeld."

Utrecht Holdings wil tegenover de NOS niet reageren. Deloitte wil niets over het rapport zeggen.

Aperte onjuistheden

Van Strien zegt tegen de krant dat hij om opheldering heeft gevraagd toen hij hoorde van de aangifte, maar geen antwoord kreeg. "Wel kwam er een brief van de universiteit met een aantal aperte onjuistheden. Ik heb een brief teruggeschreven waarin ik alles volledig heb weerlegd. Daarna heb ik niks meer gehoord. Ik ging ervan uit dat deze zaak van tafel was", aldus de verkenner.

Het Openbaar Ministerie bevestigt aan NOS dat er een aangifte ligt, maar zegt er verder niets over.

Vooralsnog lijkt de zaak geen politieke consequenties te hebben. De start van de verkenningsgesprekken staat gewoon gepland voor morgen en geen van de politieke partijen heeft daartegen bezwaar gemaakt.