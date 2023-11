Vrouwen Ajax winnen met flink gewijzigd team maar net van AZ

De vrouwen van Ajax blijven in het spoor van koploper FC Twente. Met een team dat op zes plekken was gewijzigd ten opzichte van het verloren duel met AS Roma in de Champions League, sleepte de Amsterdamse ploeg op bezoek bij AZ er maar net een overwinning uit: 2-1.

De Champions League heeft zichtbaar enorme invloed op Ajax. Trainer Suzanne Bakker greep vanwege blessures en het drukke speelschema terug op meerdere (jeugd)spelers die normaal niet in de basis staan en hield vedettes, zoals Chasity Grant, op de bank.

Het zorgde ervoor dat de Amsterdammers in de eerste helft geen vuist konden maken tegen AZ, de club die op de voorlaatste plek van de eredivisie staat.

Onterecht afgekeurde goal

In de eerste helft ontsnapte Ajax aan een vroege achterstand nadat een goal van AZ-speelster Desiree van Lunteren onterecht werd afgekeurd. Eerder daarvoor waren twee goals van de Amsterdammers ook al afgefloten, maar daar was buitenspel wel aannemelijk.