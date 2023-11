Vrouwen Ajax verslaan AZ met flink gewijzigd team, PEC sluit aan bij subtop

De vrouwen van Ajax blijven in de eredivisie in het spoor van koploper FC Twente. Met een team dat op zes plekken was gewijzigd ten opzichte van het verloren Champions League-duel met AS Roma, sleepte de Amsterdamse ploeg er bij AZ maar net een overwinning uit: 1-2.

Later op de dag won PEC Zwolle met 2-0 van Feyenoord. Evi Maatman zette PEC met een kopbal op voorsprong. De 16-jarige Zoë Zuidberg maakte het tweede doelpunt.

De zege leverde Zwolle, dat zesde staat, geen terreinwinst op, wel aansluiting met de bovenste ploegen.

Bekijk hier de stand in de Azerion Eredivisie Vrouwen: