Paus heeft luchtweginfectie, toespraak niet op Sint-Pietersplein

Paus Franciscus heeft het lezen van zijn zondagse boodschap vanochtend grotendeels overgelaten aan een assistent. Gisteren bleek al dat hij griep had, nu heeft hij laten weten dat hij een luchtweginfectie heeft.

Franciscus verscheen in een rolstoel in de kapel van het Vaticaan, vanwaar hij de zegen gaf. Normaal gesproken doet hij dat bij het gebruikelijke raam aan het Sint-Pietersplein. Daarvoor verontschuldigde hij zich bij de mensen die voor hem waren gekomen. De zegen en de toespraak door een priester waren op grote schermen te volgen.

De paus liet voorlezen dat hij vrijdag gewoon naar Dubai zal gaan om de VN-klimaatconferentie COP 28 bij te wonen. Zaterdag zal hij daar een toespraak houden. Hij noemde de klimaatverandering een groot probleem, vooral voor jonge mensen.

Scan

Gisteren werd bij Franciscus, die volgende maand 87 wordt, een longscan gemaakt. Er werd geen longontsteking geconstateerd. Het Vaticaan ging daar vandaag niet verder op in. De paus had een verband om zijn hand met een infuus eraan. Vragen van persbureau AP of hij via een infuus medicatie krijgt, zijn tot dusver niet beantwoord.

In maart lag de paus drie dagen in het ziekenhuis met een longontsteking en bronchitis. Hij werd ook al op zijn 21ste geopereerd aan een longontsteking, bij gebrek aan antibiotica. Toen werd een klein deel van zijn rechterlong verwijderd.