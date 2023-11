3x3-basketballers Amsterdam winnen World Tour Masters in Hong Kong

De 3x3-basketballers van Team Amsterdam hebben de World Tour Masters in Hong Kong op hun naam geschreven. Jan Driessen, Julian Jaring, Arvin Slagter en Worthy de Jong waren in de finale met 21-17 te sterk voor Raudondvaris uit Litouwen.

Het is de eerste zege dit seizoen van Amsterdam in het professionele 3x3-circuit en de tweede ooit. In 2021 won Amsterdam in Doha voor eerst een World Tour-toernooi. Daar waren Slagter en Jaring toen ook bij.

In de groepsfase was Amsterdam te sterk voor Jeddah (21-12) en Lausanne (21-17), waarna in de kwartfinale en halve finale met twee Amerikaanse teams werd afgerekend. Amsterdam versloeg eerst Princeton met 22-13 en daarna Omaha met 20-13.

De Jong uitgeroepen tot MVP

In de finale ging het tot 11-11 gelijk op. Met drie rake vrije worpen en een tweepunter bezorgde Slagter zijn team een 17-13 voorsprong en die gaf Amsterdam niet meer uit handen. Jaring maakte 1.20 voor het einde de winnende score.

De titel levert de Nederlanders ruim 36.000 euro op. Worthy de Jong, die in vijf duels gemiddeld 9,2 punten scoorde en 46 procent van zijn tweepunters raak schoot, werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler.

De zege in Hong Kong in het laatste World Tour-toernooi van het seizoen is voor Amsterdam een goede generale repetitie voor de grote finale. Die wordt op 8 en 9 december gespeeld in Jeddah in Saudi-Arabië.