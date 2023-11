Inwoners Sierra Leone moeten van overheid binnen blijven na aanval op legerbarakken

Inwoners van Sierra Leone wordt door de regering gevraagd binnen te blijven na een aanval van een gewapende groep op de militaire barakken in hoofdstad Freetown. De politie zoekt nog naar de gewapende mannen.

Een onbekend aantal drong in de ochtend de barakken binnen. Volgens president Bio werden zij verjaagd en is de orde weer hersteld. De BBC meldt echter dat de groep daarna een gevangenis is binnengedrongen en daar meerdere gevangenen heeft bevrijd. Na de aanval op de barakken kondigde Bio direct een landelijke lockdown af.

Intimidatie

Bio werd in juni herkozen. Volgens onafhankelijke waarnemers was er sprake van intimidatie van mensen die niet op de zittende president zouden stemmen en was er een gebrek aan transparantie bij het tellen van de stemmen. De grootste oppositiepartij, All People's Congress (APC), had twijfels bij de uitslag en weigerde lang om ook maar iets met de regering te maken te hebben.

Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas schrijft in een persbericht "met afgrijzen te hebben gehoord over een plan van bepaalde individuen om de wapens op te pakken en de vrede en de grondwettelijke orde in Sierra Leone te verstoren". Ecowas noemt het woord 'staatsgreep' niet, maar zegt wel "zero-tolerantie te hebben voor niet-constitutionele wisselingen van overheden".