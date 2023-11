Veijer grijpt net naast podiumplaats in Moto3, Sasaki wint in Valencia

Colin Veijer heeft z'n prima verlopen eerste jaar in de Moto3-klasse net niet met zijn derde podiumuitslag kunnen afsluiten. De coureur van Husqvarna werd in de slotrace in Valencia vierde. De winst ging naar Ayumu Sasaki.

In de verkenningsronde kwam Veijer ten val en beschadigde zijn motor, maar zijn team kon een en ander repareren. Veijer, die voor de tweede keer vertrok vanaf poleposition, raakte na een stuurfout de leiding kwijt in ronde 16 van 20. Veijer zakte terug naar plek vier en wist zich niet meer voor de finish naar voren te wurmen.

Succesvol jaar

De 18-jarige Staphorster scoorde bij de openingsrace in maart direct WK-punten, veroverde medio augustus voor het eerst poleposition, stond in oktober voor het eerst op het podium en won eerder deze maand in Maleisië z'n eerste wedstrijd.