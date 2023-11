Bagnaia pakt tweede opeenvolgende wereldtitel MotoGP na crash rivaal Martín

Francesco Bagnaia is voor het tweede jaar op rij wereldkampioen in de MotoGP. Na een valpartij van zijn titelrivaal Jorge Martín was Bagnaia al kampioen, maar de Italiaan vocht door en pakte de zege in Valencia. Marc Márquez, die samen met Martín ten val kwam, verliet de grindbak strompelend en is vervoerd naar het ziekenhuis. Bagnaia begon het seizoen sterk met vier overwinningen in de eerste acht races. Daarna liepen de resultaten wat terug en maakte hij wat meer foutjes. Ook was hij betrokken bij een zware crash in de eerste bocht van de GP van Catalonië, waar hij door een andere motor op zijn been werd geraakt.

Sterke start Bagnaia begon de 27 rondes vanaf poleposition en had een goede start. Na een sterke openingsfase moest Martín eerst uitwijken na een mislukte inhaalactie op Bagnaia en zakte hij terug naar een zesde plek. Hij had zich in de race kunnen terugvechten, maar door een botsing met Márquez lagen beide coureurs eruit. Martín, die zaterdag de sprintrace won, was in tranen en werd getroost door zijn team. Ook Jack Miller kon de wedstrijd niet afmaken. Hij ging onderuit vanaf de leiding. Meer valpartijen volgden, maar het was de nu dubbele wereldkampioen Bagnaia die overeind bleef en de zege pakte. Fabio Di Giannantonio, die nog geen plekje voor voor volgend jaar heeft, eindigde als tweede. Johann Zarco pakte het laatste plekje op het podium.

Foto: 94276bf7-d93f-3f1e-a597-9d46494a202a - ANP