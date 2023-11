Eerste landelijke vorstdag is een feit, weken later dan normaal

Het heeft vannacht voor het eerst dit najaar gevroren in De Bilt. De temperatuur daalde er tot -0,5 graden. Daarmee is de eerste officiële vorstdag een feit. Eerder was er al wel lokale nachtvorst. Op het weerstation in Ell werd het in de nacht van 11 op 12 november -0,8 graden. De eerste landelijke nachtvorst was drie weken later dan gebruikelijk.

De verwachting is dat er een koude periode aankomt. Vandaag wordt het niet warmer dan 6 tot 8 graden en de minima liggen tussen 2 en 5 graden, meldt Weerplaza.

Morgen wordt een bewolkte en regenachtige dag en in de avond valt mogelijk de eerste sneeuw. Overdag kan er natte sneeuw vallen in het oosten en noordoosten. De temperatuur daalt daar dan tot rond het vriespunt. Ook de dagen daarna kan er winterse neerslag vallen met in de nacht kans op vorst.

De temperatuur is met maximaal 5 graden overdag lager dan eind november gebruikelijk is, zo'n 6 tot 8 graden.