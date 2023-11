Dode vrouw en zwaargewonde man gevonden in Rijswijk

In een woning in Rijswijk heeft de politie rond 01.00 uur vannacht een dode vrouw gevonden. In de buurt van het huis aan de Lange Dreef lag een zwaargewonde man. De politie vermoedt dat sprake is van een incident in de relationele sfeer.

De man werd ter plekke aan zijn verwondingen behandeld en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was niet aanspreekbaar. De recherche onderzoekt de zaak. Volgens Omroep West is een parkje in de buurt van de woning afgezet en wordt ook daar onderzoek gedaan.

'Intens verdrietig'

De burgemeester van Rijswijk, Huri Sahin, noemt de gebeurtenis "intens verdrietig en tragisch". Volgens haar lijkt er sprake te zijn van een familiedrama. "Mijn gedachten gaan uit naar de kinderen, de familie en nabestaanden. Ook denk ik aan de buurtbewoners die geraakt zullen zijn door deze tragische gebeurtenis."

Of de kinderen in de woning aanwezig waren, kan de politie niet zeggen. Wat zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk.