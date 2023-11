Twee Engelse voetbalfans opgepakt voor vrouwonvriendelijke leuzen richting arbiter

Op grof en beledigend taalgebruik staan bij de club straffen voor enkele wedstrijden. Discriminerende en haatzaaiende uitlatingen kunnen worden bestraft met stadionverboden tot vijf jaar.

Welch was in 2021 de eerste vrouw die werd aangesteld om te fluiten in het Engelse profvoetbal voor mannen. Na wedstrijden in de League Two en League One floot Welch ook al in de FA Cup en was ze dit seizoen vierde official in de Premier League.

Afgelopen zomer floot Welch ook op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.