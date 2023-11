EU-landen niet in staat om beloofde munitie aan Oekraïne te leveren

"Ik heb munitie nodig, niet een lift." Deze beroemde woorden van de Oekraïense president Zelensky uit het begin van de oorlog gaan nog steeds op. Oekraïne kampt met een prangend munitietekort. En de westerse hulp schiet tekort, want de Europese Unie slaagt er niet in om aan eigen toezeggingen te voldoen.

De EU-landen beloofden voor maart 2024 één miljoen stuks artilleriemunitie aan te schaffen voor Oekraïne, maar volgens de laatste cijfers zijn pas 300.000 stuks geleverd. Het doel zal niet worden gehaald, gaf de Duitse minister van Defensie Pistorius deze week toe. Ter vergelijking: Noord-Korea voorzag Rusland in de tussentijd van 350.000 stuks artilleriegranaten.

Nederland heeft geen eigen munitiefabrieken meer. Het ministerie van Defensie laat desgevraagd weten dat Nederland 260 miljoen euro bijdraagt aan twee Europese initiatieven voor munitie-aankoop.

Cruciaal op slagveld

Het draait allemaal om patronen met een doorsnede van 155 millimeter, die onder meer worden gebruikt voor houwitsers. De '155mm' is de standaard voor de NAVO, hoewel er verschillen bestaan in de uitvoering per land. Oekraïne verschiet er duizenden per dag, meer dan westerse bondgenoten kunnen leveren. De prijs ligt volgens NAVO-topman Bauer op zo'n 8000 euro per stuk; vier keer zo veel als voor 2022.

"De artillerie is cruciaal op het slagveld voor Oekraïne", zegt defensiedeskundige Peter Wijninga van het HCSS. De vuursteun geeft grondtroepen de mogelijkheid om de vijand, die over meer mankracht beschikt, uit te schakelen. "Oekraïne compenseert hiermee het gebrek aan effectieve luchtmacht."

Daarvoor zijn wel grote aantallen nodig. De EU-brede productie van artilleriemunitie lag voor de oorlog op maximaal 300.000 stuks, zo schatten defensie-experts tegenover CNN.

"Tegelijkertijd met de orders voor Oekraïne bestellen nationale overheden ook voor hun eigen legers. Daarmee concurreren ze met zichzelf", vertelt Tony Lawrence van het International Centre for Defence and Security (ICDS), een Estse denktank. En dan is er ook nog de oorlog tussen Israël en Hamas: volgens Oekraïne zijn de westerse munitieleveringen afgenomen sinds het uitbreken van die oorlog.

15 fabrieken

De Europese munitie-megaklus moet worden geklaard door slechts vijftien bedrijven, zegt Wijninga. "Dat is een halvering ten opzichte van de Koude Oorlog-tijd. Daarna zijn we in slaap gesust en daar betalen we nu de prijs voor." Na het einde van de Koude Oorlog werden de bestellingen verminderd, de voorraden geminimaliseerd en fabrieken gingen op de fles.

De fabrieken moeten - en willen wel - opschalen, maar vragen om langdurige investeringen en garanties door westerse overheden. Dat gebeurt nog te weinig en te langzaam, aldus Wijninga. Dat beaamt Lawrence: "Het geld is op dit moment geen probleem, maar de fabrikanten zien nog te weinig orders voor de lange termijn."

Hoe anders is dat in Rusland, waar de productie van munitie veel sneller gaat. Het land is overgeschakeld op een oorlogseconomie: de productielijnen van gewone bedrijven zijn - al dan niet met dwang - overgeschakeld op militaire productie.

De EU moet het doen met de bestaande industrie. De grootste speler, het Duitse Rheinmetall, belooft de productie op te schroeven tot 600.000 stuks munitie per jaar. Zo'n uitbreiding kost nou eenmaal tijd, zeggen de defensie-experts. "Een complete productieketen, iedere schakel, moet worden opgevoerd", aldus Lawrence.