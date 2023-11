Handbalsters winnen in voorbereiding op WK oefenduel van Hongarije

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste van twee oefenwedstrijden tegen Hongarije in een overwinning omgezet. In het topsportcentrum in Rotterdam werd het 25-23 voor de ploeg van bondscoach Per Johansson.

Zondagmiddag oefent Oranje in Almere nogmaals tegen Hongarije, voordat het afreist naar Denemarken voor het WK, dat verder ook in Zweden en Noorwegen wordt gehouden.

Voor rust was het vooral een strijd tussen de twee goalies van beide teams. Yara ten Holte was goed op dreef voor Oranje, Blanka Biro stond sterk in het Hongaarse doel. Het leverde een 12-9 ruststand op in het voordeel van Oranje.