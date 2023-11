Red Bull-baas Horner wil nu genieten: 'Je weet nooit wanneer je weer succes hebt'

Het gat tussen Red Bull Racing en de rest is dit seizoen zo groot, dat het moeilijk voor te stellen is dat het ooit weer anders zal zijn. Maar de sportgeschiedenis leert dat aan elke glorieperiode vroeg of laat een einde komt. En daar is teambaas Christian Horner zich maar al te goed van bewust, vertelt hij in aanloop naar de laatste grand prix van het jaar in Abu Dhabi. "We genieten hier elke dag van", vertelt de Brit. "Dat moet je ook doen bij succes, heb ik geleerd. Meteen genieten, volop. Want je weet nooit wanneer het volgende succes komt." Magisch seizoen Toch was zijn Red Bull - en dan vooral natuurlijk Max Verstappen - wel héél erg soeverein in 2023. Alleen in Singapore toonde de renstal wat zwakte. Toen kregen de technici het maar niet voor elkaar om de auto klaar te maken voor het lastige stratencircuit van Marina Bay. Dat weekend bood de concurrentie wat perspectief, hoop op dat het ooit weer anders zal zijn. Verder gaven Verstappen en zijn RB19 geen krimp. "Dit seizoen was magisch", zegt Horner. "Twintig GP-zeges, slechts één race verloren, een eerste en tweede plek in het WK."

Tost, die Verstappen liet debuteren, taait af De GP van Abu Dhabi is het laatste kunstje van een andere bekende teambaas: Franz Tost. De 67-jarige Oostenrijker was 18 jaar lang de teambaas van AlphaTauri (eerder Toro Rosso), maar zet na vandaag een punt achter zijn loopbaan in de F1. Tost liet een pas zeventienjarige Max Verstappen debuteren in de koningsklasse van de autosport. In de podcast 'Beyond the Grid' vertelde hij daar deze week over. "Toen we hem erbij haalden, kwamen er journalisten naar me toe die me voor gek verklaarden. Die vroegen me hoe we iemand konden laten debuteren die nog niet eens zijn rijbewijs had." Zelden heeft Tost zo'n gelijk gekregen. "Verstappen kan de race lezen. Hij weet wat de tegenstanders doen. Het was een fantastisch succes, we waren allemaal blij met hem."

Typerend was ook de aanloop naar de race van vanmiddag. Verstappen oogde in de twee vrije trainingen die hij reed, best kwetsbaar. Zijn auto hobbelde over de baan in Abu Dhabi. Maar uiteindelijk verdwenen de technische problemen weer als sneeuw voor de zon. Tijdens de kwalificatie was Verstappen verreweg de sterkste. Weg waren de illusies bij de rest. Horner vindt het de verdienste van Verstappen. Dat de Nederlander het nóg beter doet dan in 2022, toen hij ook al oppermachtig was, heeft hem verwonderd. "Niemand had gedacht dat 2022 te overtreffen was. Hij leest de race, zorgt voor zijn banden, weet precies wanneer hij moet pieken en gaat zelfs na zijn titelprolongatie volop door met winnen." Toekomst De langste periode van alleenheerschappij was die van Mercedes en Lewis Hamilton, die begon in 2014. Voor Verstappen zijn Britse rivaal in 2021 van de troon stootte, won hij zes titels. De enige andere WK-zege was van zijn teamgenoot Nico Rosberg. Red Bull moest een hoop obstakels overwinnen voor het de strijd met Mercedes aankon, vertelt Horner. "We kwamen twintig jaar geleden in de F1 en werden gezien als een feestteam dat misschien niet alles serieus nam." "Daarna kwamen de gouden jaren met Vettel, maar ook de moeizame tijd waarin Mercedes deze sport domineerde. Het leek onhaalbaar om terug te keren naar onze gouden tijden. Maar het is ons toch gelukt."

