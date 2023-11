Wekdienst 26/11: Opnieuw demonstratie tegen Gaza-oorlog op de Dam • Laatste race Formule 1 van seizoen

Goedemorgen! In Amsterdam wordt opnieuw een bijeenkomst gehouden uit solidariteit met mensen uit de Palestijnse gebieden en voor een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. En de laatste rit in de Formule 1 van dit seizoen gaat van start in Abu Dhabi. Eerst het weer: De bewolking neemt vandaag geleidelijk toe en er valt geregeld wat regen of een bui. Bij een zwakke of matige zuidwestenwind wordt het 6 tot 8 graden. Vanavond wordt het tijdelijk droger maar vannacht is er, jawel, opnieuw regen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je verwachten? Er is opnieuw een demonstratie gepland in Amsterdam om solidariteit te tonen met Palestijnse gebieden en voor een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas.

De vijfde rit van de wereldbeker veldrijden is vandaag in Dublin. Om 14.10 uur zenden we de vrouwenrit live uit op NPO 1. De mannen starten om 15.40 uur en daarvan zenden we een livestream uit op NOS.nl

De laatste oefeninterland van de Oranje handbalvrouwen voor de start van het WK begint om 15.00 uur. Tegenstander is Hongarije. De wedstrijd is live te volgen op NPO 1

En in de Formule 1 wordt de laatste race van het seizoen gereden, in Abu Dhabi. Die begint om 14.00 uur en is te volgen via een liveblog. Ook zenden we fragmenten uit in Radio 1-programma Langs de Lijn. Tussen 17.25 en 17.50 uur is op NPO 1 de samenvatting te zien. Wat heb je gemist? Israël meldt dat er 39 Palestijnse gevangenen zijn vrijgelaten na de overdracht van 17 gijzelaars van Hamas aan Israël. De gevangenenruil maakt deel uit van een akkoord over de gevechtspauze die vrijdag is ingegaan. Lees er meer over in ons liveblog. Ander nieuws uit de nacht: Man neergeschoten op feest in Ahoy, twee aanhoudingen: De schietpartij was rond 04.30 uur in de zaal tegen het einde van het feest.

A1 bij Bathmen afgesloten na dodelijk ongeluk: Voor mensen die de aanrijding hebben zien gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog even dit: Trek in een cupcake-outfit, heeft u een galajurk nodig, of bent u liever een mier? Nationale Opera en Ballet in Amsterdam verkoopt dit weekend 10.000 kostuums. De belangstelling is groot.

