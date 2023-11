Man neergeschoten op feest in Ahoy, twee aanhoudingen

Een man is vannacht neergeschoten tijdens een feest in de Rotterdamse evenementenlocatie Ahoy. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is wel aanspreekbaar, meldt de politie. Twee Rotterdammers van 20 en 31 jaar zijn aangehouden. Hun rol wordt nog onderzocht.

De schietpartij was rond 04.30 uur in de zaal tegen het einde van het feest, meldt een politiewoordvoerder. De politie is nog aanwezig in Ahoy. "De bezoekers zijn allemaal weg, dat geeft ons ruimte om onderzoek te doen", zegt een woordvoerder. In Ahoy was het feest I Love Urban aan de gang toen de schietpartij plaatsvond.

Voor het onderzoek bekijkt de politie onder meer camerabeelden. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de website van de organisatie werd bezoekers medegedeeld dat zij bij binnenkomst "streng worden gefouilleerd". Toch lijkt het er nu dus op dat het iemand is gelukt om met een wapen binnen te komen. De politie was na de schietpartij in groten getale aanwezig. Er waren onder meer agenten met kogelwerende schilden.

Naast de twee aanhoudingen voor de schietpartij, werden er ook nog twee andere mannen aangehouden. Toen de bezoekers aan het eind van het feest naar buiten gingen werd een agent aangevallen door een man. Na waarschuwingen is de man getaserd en kon hij worden aangehouden. Een tweede man is aangehouden voor belediging.