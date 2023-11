VVD wil niet in kabinet, verleden leert waar dat toe kan leiden

Het was een uitermate verrassende mededeling van Dilan Yesilgöz: wij gaan niet in een kabinet, gedogen is het hoogst haalbare. De VVD-leider zei dat nog voordat de formatie goed en wel was begonnen. Het roept de vraag op of deze bescheidenheid strategie is en of het wellicht toch nog anders uitpakt.

Een kabinet over rechts is sinds woensdag de meest voor de hand liggende optie. PVV, VVD, NSC en BBB hebben samen een riante meerderheid van 88 zetels. En de leider van de grootste partij, Geert Wilders, heeft een voorkeur voor een rechtse meerderheidscoalitie.

Maar Yesilgöz stak vrijdag een spaak in het wiel. "Voor de VVD geldt na dertien jaar, en met deze uitslag, dat ons een andere rol past", zei ze. "Dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet gaan zitten." "Erg teleurstellend" noemde Wilders het in eerste instantie en later sprak hij van een "politieke trukendoos". BBB-leider Caroline van der Plas was "verbijsterd" en NSC-voorman Pieter Omtzigt stelde dat de opstelling van de VVD "het formatieproces bemoeilijkt".

Inleidende beschietingen

CDA-leider Henri Bontenbal, die (voorlopig) een bijrol speelt in de formatie, duidde het net wat anders. "Dit zijn de inleidende beschietingen voor de onderhandelingen", was zijn observatie. En bij onderhandelingen kan het lonen om niet meteen toe te happen.

In 2021 haalde D66 bijvoorbeeld inhoudelijk veel binnen op de voor de partij belangrijke thema's klimaat en onderwijs, nadat in de formatie het enthousiasme van partijleider Sigrid Kaag voor een voortzetting van de oude coalitie lange tijd ver te zoeken was. "Hier scheiden onze wegen", hield ze VVD-leider Mark Rutte voor in het roemruchte 1-aprildebat. En coalitiepartner ChristenUnie werd een "roestige auto" genoemd.

Zalm, Balkenende en Herben

Dat de huidige formatie nog heel anders kan aflopen, bijvoorbeeld met de VVD toch in een kabinet, laat ook het verdere verleden zien. Zo wilde de VVD na fors zetelverlies in 2002 aanvankelijk niet in een kabinet met de twee winnaars LPF en CDA. Gedogen zou wel kunnen, zei partijleider Gerrit Zalm destijds. Maar de blokkade verdween na een tijdje en er kwam toch een driepartijenkabinet.

Wat de terughoudende strategie de VVD toen heeft opgeleverd, is moeilijk te "berekenen", zegt Alexander van Kessel, een van de auteurs van het standaardwerk Kabinetsformaties 1977-2012. Vast staat dat de liberalen in 2002 veel punten binnenhaalden. Maar dat kwam ook doordat Zalm volgens Van Kessel "wat betreft kennis van de overheidsfinanciën met kop en schouders" boven CDA'er Jan-Peter Balkenende en LPF-onderhandelaar Mat Herben uitstak.

Dit is niet wat de VVD-kiezer wil, denkt PVV-leider Wilders: