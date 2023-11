Vrouw doodgereden op de snelweg, slachtoffer vermoedelijk op zoek naar mobiel

Een vrouw is overleden nadat zij afgelopen nacht door meerdere auto's was aangereden op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn. Vermoedelijk zocht de vrouw op de snelweg een verloren telefoon, zegt de politie op basis van gesprekken met getuigen tegen Omroep Gelderland.

De vrouw zou in een auto hebben gezeten met meerdere personen. Een van hen had de telefoon uit het voertuig laten vallen, zo zou blijken uit gesprekken met getuigen. De bestuurder zette de auto langs de weg en de vrouw stapte uit om de mobiel te zoeken.

Ze liep ter hoogte van Bathmen op de A1. Een aantal auto's kon haar niet meer ontwijken, zegt de politie tegen de regionale omroep. Het slachtoffer is bezweken aan haar verwondingen.

Snelweg uren dicht

Vanwege het ongeluk was de snelweg ter hoogte van Lochem bijna de hele nacht dicht. Voor mensen die de aanrijdingen hebben zien gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld. De inzittenden van de auto's die direct betrokken waren bij het ongeluk zijn opgevangen op het politiebureau.

Er is een groot onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het fatale ongeval. De snelweg was daarom uren afgesloten in beide richtingen, ter hoogte van de afrit Lochem. Volgens Omroep Gelderland kwamen tientallen automobilisten vast te staan, en waren ze getuige van de situatie op de weg.