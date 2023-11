Bij een aanrijding op de A1 bij Bathmen in Overijssel is een persoon om het leven gekomen, meldt de politie. Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.

De A1 tussen Bathmen en Apeldoorn is de komende uren afgesloten voor onderzoek. Voor mensen die de aanrijding hebben zien gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld.