AC Milan wint weer eens en laat jongste ooit in Serie A debuteren

In de eerste helft stelde Milan, op een paar bevliegingen van Christian Pulisic na, nogal teleur. Toch kwam het in de toegevoegde tijd op 1-0: Fabiano Parisi veroorzaakte knullig een penalty en omdat Olivier Giroud wegens een schorsing ontbrak, nam Theo Hernández de honneurs waar. En met succes. Na de rust ontsnapte Milan aan de 1-1.

AC Milan heeft in de Serie A na vier wedstrijden zonder overwinning weer een keer gewonnen. In San Siro was de nummer drie, met Tijjani Reijnders in de gelederen, met 1-0 te sterk voor Fiorentina, dat op gelijke hoogte had kunnen komen.

In de slotfase viel er nog een hoogtepunt te noteren, toen Francesco Camarda de Milanese gelederen kwam versterken. Met zijn vijftien jaar en 260 dagen is de spits, die in 89 duels bij de jeugd maar liefst 485 doelpunten heeft gemaakt, de jongste Serie A-debutant ooit. In 2021 was verdediger Wisdom Amey van Bologna twee weken ouder.

Succesvolle rentree Napoli-coach Mazzarri

Napoli won bij de rentree van coach Walter Mazzarri, die in 2013 al eens tweede werd met de Napolitanen. Bij Atalanta was de landskampioen, die onlangs Rudi Garcia ontsloeg, de beste in het subtopduel: 1-2.