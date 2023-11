RKC neemt beetje afstand van gevarenzone na nipte zege bij PEC Zwolle

RKC Waalwijk heeft licht afstand van de gevarenzone genomen. In Zwolle waren de Brabanders efficiënter dan PEC: 1-2. RKC klimt daardoor naar de dertiende plaats in de eredivisie. PEC staat op een tiende plek,.

PEC startte sterk en RKC-doelman Etienne Vaessen werd al na vijf minuten door Younes Namli beproefd. Toch was het RKC dat een kleine tien minuten later op voorsprong kwam.

Eerste oprisping

De eerste oprisping van de bezoekers was gelijk raak. Een voorzet van Denilho Cleonise zeilde hoog voor het doel langs, maar bij de verre paal doemde nog Filip Stevanovic op.

PEC leek het kwijt, totdat Davy van den Berg de bal uit een weggewerkte hoekschop vol op de pantoffel nam: 1-1. RKC sloeg na rust weer als eerste toe. In de vijftigste minuut rondde Chris Lokesa een counter succesvol af via de voet van verdediger Thomas Lam.

PEC was in het restant van de tweede helft te fantasieloos om het geconcentreerde RKC te ontmantelen, al werd Vaessen diep in de blessuretijd nog wel twee keer op de proef gesteld.

Bekijk de reactie van RKC-doelman Etienne Vaessen, die blij was met zijn reddingen: