Italië houdt Servië uit Davis Cup-finale, Australië tegenstander in eindstrijd

Bij de ATP Finals boog Djokovic in de groepsfase nog voor Sinner, om hem in de finale opvallend eenvoudig te verslaan . Nu had Djokovic na de verloren eerste set duidelijk de overhand. Vooral in set drie won hij zijn opslaggames simpel en daarnaast kreeg hij vijf breekkansen. Drie van die kansen waren matchpoints.

Sinner werkte die vaardig weg, waarna hij een game later zijn enige breekpunt in die set benutte om met 6-2, 2-6, 7-5 de partij naar zich toe te trekken.

Sinner bracht met zijn zege de stand op 1-1 nadat Miomir Kecmanovic (ATP-55) Leonardo Musetti (ATP-27) het nakijken had gegeven in de eerste partij: 6-7 (7), 6-2, 6-1. De Italiaan Musetti maakte grote indruk in de eerste set, maar vanaf een 2-2 stand in het tweede bedrijf verloor hij negen games op rij.

Italianen superieur in dubbelspel

Sinner en Djokovic verschenen kort na hun prachtige gevecht weer op de baan, nu voor het beslissende dubbelspel.

Sinner en Lorenzo Sonego, die in de kwartfinale tegen Nederland ook het beslissende dubbelspel wonnen, bleken beter op elkaar ingespeeld dan het koppel Djokovic/Kecmanovic. Dat werd met 6-3, 6-4 simpel aan de kant gezet.

In de eindstrijd wacht Australië dat vrijdag Finland met 2-0 de baas was. Voor de Australiërs is het de tweede Davis Cup-finale op een rij. Vorig jaar was Canada in de eindstrijd de sterkste.