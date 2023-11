Ajax klimt op naar linkerrijtje na ruime zege op matig Vitesse

Een paar minuten later leek het alweer gelijk te worden toen Vitesse-spits Saïd Hamulic op weergaloze wijze de bal van ver over Ajax-keeper Diant Ramaj heen volleyde. De assistent-scheidsrechter gooide zijn vlag omhoog voor buitenspel, maar de VAR ging er nog even naar kijken.

Het is de derde overwinning van de Amsterdammers in de eredivisie sinds het aantreden van trainer John van 't Schip. Alleen tegen Almere City werd gelijk gespeeld. Hekkensluiter Vitesse, waar trainer Phillip Cocu na de vorige competitiewedstrijd opstapte , betekende het de negende verliespartij van het seizoen.

Ajax heeft het voorzichtige herstel in de eredivisie een vervolg gegeven met een simpele zege op Vitesse. In de Johan Cruijff Arena werd de ploeg van interim-trainer Edward Sturing op een 5-0 nederlaag getrakteerd.

De ijdele hoop van Vitesse op een goed resultaat werd niet veel later door een sterk spelend Ajax de grond in geboord. Eerst hield doelman Eloy Room Vitesse nog op de been met een knappe redding, maar daarna was hij kansloos toen Kenneth Taylor de bal teruglegde op Kristian Hlynsson.

Daarna ontstond een open wedstrijd waarin beide ploegen kansen kregen. De beste waren voor Ajax via Steven Bergwijn, Chuba Akpom en Taylor, maar Vitesse werd onder meer met Million Manhoef en Melle Meulensteen ook gevaarlijk. Amine Boutrah zorgde in de eerste helft voor het slotakkoord door namens Vitesse hard in het zijnet te schieten.

Ajax slaat toe

Na rust sloeg Ajax genadeloos hard toe. De thuisploeg ging steeds beter draaien en dat resulteerde ook in steeds betere kansen. Eerst was het Akpom die het Vitesse-verdediger Dominik Oroz zo lastig maakte dat de Kroaat de bal met de punt van zijn schoen in eigen doel werkte voor de 3-0.

De Engelsman probeerde het doelpunt nog voor zichzelf op te eisen, maar de beelden waren duidelijk. Toch mocht hij even later alsnog juichen toen hij ongehinderd de volgende Ajax-treffer hard binnen kon koppen.